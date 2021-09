RONALDO, Allo United grazie a Sir Alex Ferguson

Prima intervista ufficiale di Cristiano Ronaldo dopo il suo ritorno al Manchester United. L'ex attaccante della Juventus ha parlato al sito ufficiale dei Red Devils circa la sua decisione di tornare a calcare il campo dell'Old Trafford da protagonista: "Ho una storia fantastica con questo fantastico club. Sono arrivato a 18 anni e ovviamente sono felice di essere tornato a casa dopo 12 anni. Per questo non vedo l'ora di iniziare la mia prima partita. Quanto è stato importante Sir Alex Ferguson nel mio ritorno? Come tutti sanno, da quando ho firmato per la prima volta per questo club Sir Alex Ferguson è stata la chiave di tutto. Ricordo quando ero allo Sporting Lisbona giocavamo contro il Manchester: per me, Sir Alex Ferguson è come un padre nel calcio. Mi ha aiutato molto, mi ha insegnato tanto. Il rapporto che abbiamo sempre avuto è speciale, ci teniamo sempre in contatto, è una persona incredibile. È stata la chiave principale per essere dove sono oggi, che ho firmato per il Manchester United". Ronaldo, poi, analizza sul piano tecnico la scelta dello United rispondendo a chi chiedeva se fosse questo il momento giusto per tornare: “Penso che sia la miglior decisione che ho preso. Questa è la mia opinione. Mi sono trasferito dalla Juve allo United e sono così felice di aprire questo nuovo capitolo: voglio fare ancora la storia, cercare di aiutare il Manchester a ottenere grandi risultati, a vincere trofei".