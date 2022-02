ROMA, Vince al 99' su rigore e supera i viola

La Roma vince all'ultimo tuffo 1-0 su rigore al Picco dopo aver dominato la gara con lo Spezia con tante occasioni e due legni, ma con gli avversari che in 10 per tutta la ripresa erano riusciti a resistere fino a quel momento. Ci è voluto un lunghissimo recupero, ben 99 minuti e il VAR (che ha fatto appunto allungare i tempi) per trovare la rete su rigore concesso per un colpo di Maggiore ai danni di Zaniolo in faccia e trasformato da Abraham. Al Picco i giallorossi infatti assediano la porta di Provedel ma il portiere resiste e dove non arriva lui i legni ci mettono una pezza al 18' e al 49' sui tiri rispettivamente di Pellegrini e Cristante. Neanche l'espulsione di Amian per doppio giallo al 45' sembrava poter sbloccare il risultato a favore della Roma che nel recupero trova però il rigore assegnato dall'arbitro dopo aver rivisto l'azione al VAR. Con questi tre punti la Roma supera la Fiorentina (42) e la Lazio (43), raggiungendo l'Atalanta a quota 44. Ma entrambe le squadre devono ancora giocare: tra pochi minuti tocca alla Lazio, domani all'Atalanta.