ROMA, Se salta Higuain alternative Diaz e Ben Yedder

Gonzalo Higuain non cambia idea: vuole restare alla Juventus. Un segnale chiaro che, come riporta il Corriere dello Sport, sta spingendo la Roma a guardarsi intorno per cercare alternative valide in attacco. Il ds giallorosso Petrachi, al momento, pensa a Mariano Diaz del Real Madrid, Wissam Ben Yedder del Siviglia e Rafael Leao del Lille, vicinissimo però al Milan. Nelle ultime ore la Roma ha fatto pure un sondaggio per Radamel Falcao del Monaco. E, intanto, finché non arriva il nuovo centravanti la partenza di Edin Dzeko resta bloccata.