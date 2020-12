ROMA, Pellegrini si sfoga sui social: "Siete dei falliti!"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha postato a fine gara una storia su Instagram, sfogandosi per alcune critiche ricevute dalla squadra da parte dei tifosi giallorossi: "Voi continuate a parlare e a insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia... falliti! Forza Roma, forza questo grande gruppo", ha scritto dopo lo 0-0 contro il Sassuolo, match segnato anche da diverse polemiche per l'arbitraggio.