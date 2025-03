Roma, Dybala si opera per la lesione alla coscia a inizio settimana: tra lunedì e martedì

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - La stagione di Paulo Dybala è finita al 75' minuto del match contro il Cagliari, appena 13 minuti dopo essere subentrato, a causa di una lesione del tendine del semitendinoso della coscia sinistra. L'argentino, insieme alla società, ha scelto di optare per l'operazione con la Joya che si sottoporrà all'intervento tra lunedì e martedì, per iniziare poi il percorso riabilitativo, ma rimanendo vicino alla squadra. Ma se la stagione dell'argentino è finita, così non è per la squadra giallorossa che prosegue la preparazione alla sfida contro il Lecce.

A Trigoria, infatti, è stato un sabato di lavoro per la Roma di Claudio Ranieri. Il tecnico, senza gli undici nazionali impegnati in giro per il mondo, continua il proprio programma di allenamento al quale, oltre a Dybala, non hanno preso parte Rensch e Celik, entrambi ai box per cercare di risolvere i propri problemi fisici. (ANSA).