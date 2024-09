ROMA, Caso DDR: il preferito di Souloukou era Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo le dimissioni dell'ormai ex ceo della Roma Lina Souloukou, Il Corriere della Sera oggi in edicola prova a ripercorrere le tappe principali del terremoto societario avvenuto nel club capitolino. Se l'inizio dello strappo è da far risalire a questa estate, più precisamente alla decisione di Paulo Dybala di restare nella Capitale, è probabile che l'ex ceo giallorossa non fosse convinta neanche della conferma di Daniele De Rossi.

Il preferito di Soulokou sarebbe stato invece l'attuale tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. Oltre a questo tra De Rossi e la società, in modo particolare Ghisolfi, ci sarebbe stata una frattura legata alle diverse visioni sul mercato.