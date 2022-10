ROMA, Belotti: "Giocare con Abraham? Ci lavoriamo"

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Se con Abraham giocheremo insieme sapremo cosa fare perché ci lavoriamo durante gli allenamenti, è sempre una soluzione in più. Sono scelte del mister e dobbiamo farci trovare pronti". Lo ha detto Andrea Belotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Real Betis sulla possibilità di giocare in coppia con il centravanti inglese. "Abraham è un attaccante della nazionale inglese e come ho sempre detto è un'opportunità e uno stimolo personale confrontarmi con lui" ha aggiunto il Gallo che ha poi commentato la sosta per le nazionali, sfruttata per rimettersi in condizione. "Mi è servita tanto per allenarmi, sapevo che sarebbe servito del tempo per recuperare la condizione migliore, ma ho cercato sempre di fare quel qualcosa in più e adesso posso dire che mi sento bene", ha concluso. (ANSA).