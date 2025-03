Rivoluzione in Coppa: gli arbitri spiegheranno le decisioni del VAR ai tifosi

vedi letture

Rivoluzione in vista per gli arbitri e per il VAR. La Lega Serie A ha annunciato che in occasione di semifinali e finale della Coppa Italia Frecciarossa verrà dato il via alla sperimentazione della diffusione del Segnale Audio dell'Arbitro all'interno degli stadi e in televisione per la spiegazione delle decisioni prese dal Direttore di Gara dopo l'intervento del VAR per "On Field Review". Spettatori televisivi e pubblico allo stadio potranno così ascoltare la motivazione della decisione finale direttamente dall'Ufficiale di Gara.

Altra implementazione nella comunicazione, inoltre, sarà introdotta a partire dal 30° turno di Serie A con il segnale "VARDict" - ovvero le grafiche televisive trasmesse durante il controllo al video - che saranno visualizzate sui maxischermi degli stadi, informando gli spettatori presenti in tribuna della revisione al monitor o di un controllo prolungato.