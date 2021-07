RIUNIONE SERIE A, Si aggiungono altre tre società

Continuano ad aggiungersi partecipanti alla riunione extra che sta andando in scena a Milano e che vede coinvolti molti rappresentanti dei club di Serie A con l'intenzione di rovesciare l'attuale governance formata da Dal Pino e De Siervo in Lega. Come riporta TMW, gli ultimi a palesarsi sono stati Giulini, presidente del Cagliari, l'ad del Sassuolo, Carnevali, e Scaroni, presidente del Milan. Ricordiamo che è presente anche il dg viola Joe Barone in rappresentanza della Fiorentina.