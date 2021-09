RISULTATI, Vittoria Juve. X tra Salernitana e Hellas

Questi i risultati dei due anticipi di oggi.

SPEZIA-JUVENTUS 2-3 - Allegria tira un sospiro di sollievo. La Juventus batte Spezia 3-2. Gyasi e Antiste per i liguri; Kean, Chiesa e De Ligt per i bianconeri. I bianconeri centrano la prima vittoria in stagione con fatica, dopo essere stati sotto 2-1, ma espugnando alla fine col risultato di 3-2 il campo dello Spezia.

SALERNITANA-HELLAS VERONA 2-2 - Al triplice fischio di Irrati, andando a cercare i volti di Castori e Tudor, si scorgono espressioni che fanno a cazzotti da sole. La sensazione agrodolce di chi è felice di non essere rimasto a secco, al contempo insoddisfatto per non aver ottenuto bottino pieno. Qualche motivo per sorridere, al termine di Hellas Verona-Salernitana, lo hanno entrambi: l'allenatore granata può festeggiare il primo punto in stagione, quello gialloblù mantiene l'imbattibilità alla seconda in panchina. I granata rimontano Kalinic: finisce 2-2 all'Arechi.