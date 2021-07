RIFORMA, Dietrofront Gravina su format a 18 squadre

Martedì prossimo il presidente della Federcalcio Gravina esporrà il suo piano per la riforma dei campionati e già ieri ne ha parlato in una riunione con tutti i vertici delle varie componenti. La riforma tutti la vogliono, ma sul come e quando questa riforma debba prendere vita ancora non c’è accordo. Come sul numero delle squadre di serie A che Gravina vorrebbe portare a 18. Ma come spiega la Gazzetta dello Sport, si potrebbe alla fine decidere pure di lasciare la A a 20, per non ridurre la riforma a una questione puramente numerica, modificando però determinati parametri necessari per la partecipazione, da quelli economici (le squadre dovranno essere a posto con i conti) fino al seguito che un club ha in termini di tifosi.