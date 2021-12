RICHARDS, DV9 è assurdo: ha un sinistro magico

L’ex terzino della Fiorentina, Micah Richards, si è così espresso su Dusan Vlahovic: “Ho avuto modo di seguirlo un paio di volte in tempi recenti e posso dire che è abbagliante, assurdo. È riuscito a segnare sedici volte in diciotto partite e quel suo piede sinistro è come una bacchetta magica. Lo dico adesso: per chi cerca un attaccante, Vlahovic è tutto ciò di cui ha bisogno”.