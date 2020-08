RIBERY, Si allena anche a casa insieme al figlio

Nessun giorno di riposo per Franck Ribery. Il fuoriclasse della Fiorentina, come testimoniano le storie postate su Instagram da lui stesso, si sta allenando duramente anche a casa tra addominali, flessioni, trazioni, potenziamento per le gambe e corsa sul tapis roulant. Curioso come cerchi di stimolare anche il piccolo figlio a dare il massimo con lui. Proprio come in campo, Ribery non ha certo voglia di mollare.

