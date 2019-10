RIBERY, PES ribatte: "Lo riconosci questo ragazzo?"

Ogni anno si rinnova il duello fra FIFA e PES, con milioni di videogiocatori in tutto il mondo pronti a difendere il proprio schieramento. Una sfida che viaggia anche a colpi di Tweet. Il nuovo idolo di Firenze, Franck Ribery, ha postato sul suo profilo Twitter uno screen preso dall'ultimo capitolo di FIFA, con il francese che in modo ironico ha chiesto alla EA Sports chi fosse il personaggio immortalato, visto che la controparte videoludica del giocatore non somiglia per niente al numero 7 viola. Puntale è arrivata la risposta di PES, che da sempre fa della spettacolarità dei volti dei giocatori uno dei suoi punti di forza: "Hey Frank, lo riconosci questo ragazzo?", ha scritto il profilo Twitter del titolo Konami.

Hey Franck! Do you know who this guy is? 😉 pic.twitter.com/f6HfiH8DZ9 — eFootball PES (@officialpes) October 17, 2019