RETEGUI, Genoa? Avevo anche altre soluzioni. Gila...

Mateo Retegui, nuovo attaccante del Genoa, si è presentato in conferenza stampa ai liguri: "Avevo altre soluzioni. Le parole dell'allenatore, la posizione del club che mi voleva. Ho preso una decisione per me e per la mia famiglia e nel mio cuore c'era di venire al Genoa. Sono felice di essere qua".

Cosa ti ha detto Gilardino?

"Mi ha parlato di calcio. E' un grande allenatore, è stato un grande giocatore della Nazionale e per me è un onore che sia il mio allenatore. Spero di imparare molto da lui e da tutta la squadra".