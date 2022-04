RESP. BIGLIETTI, 9mila biglietti venduti in 24 ore

Dopo la vittoria con il Napoli, il pubblico viola si prepara già per il prossimo appuntamento casalingo. “L'obiettivo sarà riempire lo stadio”, secondo il responsabile della biglietteria dello stadio, Ivan Affibbiato, il Franchi si prepara ad accogliere più di 30mila persone per la sfida interna con il Venezia, decisiva per la lotta per l'Europa. Nelle prime 24 ore dall'apertura delle biglietterie sono già stati staccati 9mila biglietti; si prospetta grande sostegno da parte dei tifosi per questo impegno fondamentale.