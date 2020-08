REPUBBLICA.IT, A posticipata? Idea 4/10 e playoff

I casi di contagio da Coronavirus tra i calciatori di Serie A mettono a rischio la data di partenza del prossimo campionato. Secondo quanto riferito da repubblica.it, se i numeri resteranno quelli attuali, non vi sarà alcuno slittamento. Altrimenti, però, il rischio è che si torni a parlare del 4 ottobre, data gradita anche a varie società, a partire dal Napoli di De Laurentiis. E pallino playoff. Se si dovesse partire il 4 ottobre, tornerebbe inoltre d'attualità l'ipotesi di playoff e playout, sempre cara al presidente FIGC Gabriele Gravina. Una soluzione che consentirebbe di alleggerire la stagione, accorciando il percorso: il campionato sarebbe composto da 5 gironi da 4 squadre, al termine playoff per le prime 12 (prime e seconde, più due migliori terze) e playout per le ultime due squadre di ogni girone.