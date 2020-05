REPUBBLICA, Cosa succede in caso di playoff e playout

Il consiglio ha stabilito una nuova proroga per la stagione 2019/2020: le competizioni potranno andare avanti fino al 31 agosto, i campionati professionistici dovranno concludersi entro il 20 agosto. In caso di "nuova sospensione" per l'emergenza coronavirus il consiglio Figc rimodulerà il format dei campionati con "brevi fasi di play-off e play-out"; se invece ci sarà un'interruzione definitiva, "la classifica sarà definita applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni". In serie A ad esempio non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite, ci sono ancora quattro gare da recuperare. Si terrebbe conto quindi della media punti come "coefficienti correttivi". I play-off potrebbero essere a quattro, con gara secca (in tutto tre partite). Sarebbero salve così le squadre che vanno in Champions. Più complesso per i playout. Si potrebbe fare uno spareggio salvezza fra la 19a e la 18a (l'ultima della classifica andrebbe direttamente in B). Oppure in B le ultime due e spareggio fra 17a e 18a . Nessuna decisione al momento per il campionato di calcio femminile, ma ci sono tanti problemi.