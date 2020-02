RENZI, Cori contro la Juventus alla cena del partito

Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio e tifoso viola, ha cenato a Roma nel ristorante "Da Teo" nella serata dedicata ad Italia Viva, suo partito. Titti Mambrini, titolare del ristorante, è intervenuta così sul comportamento dei clienti: "Erano cinquanta, divisi in vari tavoli. Renzi è stato praticamente sempre in piedi. Sembrava lo spogliatoio di uno stadio. C’era molta allegria, c’erano cori da stadio. Se la sono presa con una squadra di calcio… Durante la foto di gruppo hanno cominciato a cantare 'Juve m...". Chi aizzava era un po’ Giachetti, saltellavano tutti insieme...".