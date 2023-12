RAPUANO, Precedenti con Roma e Viola. Mou si infuriò

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà un arbitro giovane a dirigere Roma-Fiorentina, partita di cartello della 15esima giornata ancora più delicata dal punto di vista arbitrale dopo le recenti accuse e polemiche che hanno coinvolto il tecnico giallorosso Jose Mourinho. Classe '85 della sezione di Rimini, Rapuano questa stagione non ha ancora arbitrato la Fiorentina con cui comunque ha un bilancio più che positivo per i viola: due vittorie al Franchi nel 2021 e 2022 contro Hellas Verona (2-0 con un rigore a favore sbagliato però da Biraghi) e Cagliari (3-0).

Con la Roma invece il precedente di quest'anno fa discutere. Rapuano ha arbitrato la vittoria del Milan in casa della Roma con grandi polemiche da parte di Mourinho per il rigore fischiato a favore dei rossoneri per un contatto tra Rui Patricio e Loftus-Cheek, che ha portato il tecnico portoghese addirittura a non parlare nel post-partita. Si prospettano scintille domenica sera all'Olimpico.