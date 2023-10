RANKING UEFA, Viola ora è 66°. Inter prima italiana

FirenzeViola.it

© foto di Gaetano Mocciaro

La UEFA ha aggiornato il ranking UEFA per club. La Fiorentina continua ad avanzare in graduatoria, adesso il club di Rocco Commisso è in 66° posizione. Tra le italiane l'Inter è la prima classificata all'ottavo posto, seguita da Roma e Juventus rispettivamente al decimo e al dodicesimo posto. Davanti ai viola poi ci sono Napoli, Atalanta, Milan e Lazio.