RANKING UEFA, Viola 41esima. 2 italiane in top10

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la seconda giornata di Europa League e Champions League e la prima di Conference League, la UEFA ha aggiornato il ranking continentale per le squadre di club. Come riportato da Transfermarkt.it la Fiorentina è passata dalla 39esima posizione del 27 settembre al 41esimo posto. Questo nonostante, grazie alla vittoria di ieri sera contro i New Saints, i punti siano passati da 42.000 a 44.500. Per quanto riguarda le altre formazioni italiane, solo due sono in top10, ovvero la Roma, sesta con 93.000 punti, e l'Inter ottava con 85.000. In classifica poi ci sono l'Atalanta (19°), la Juventus (21°), il Milan (22°), il Napoli (24°), la Lazio (30°) e il Bologna (92°).

Per quanto riguarda la corsa alla quinta squadra per la Champios League l'Italia si trova al sesto posto con 6125 punti dietro a Portogallo, Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania e Francia.

Di seguito i post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica aggiornata: