RANKING UEFA, Italia sempre prima ma Bundes vicina

La Champions League 2024/25 avrà delle grosse novità. Addio alla fase a gironi, passaggio da 32 a 36 squadre nel turno principale e qualificazione che arriverà non solo tramite il piazzamento nel campionato nazionale.Due qualificate saranno determinate dall'andamento di questa stagione delle varie nazioni. Questo il ranking aggiornato dopo dopo la prima due giorni di partite valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions, che ha sancito l'eliminazione di Lazio, Real Sociedad, Lipsia e Copenaghen. A oggi la Serie A manderebbe pertanto cinque squadre nel massimo torneo continentale anche se l'eliminazione della Lazio per mano del Bayern permette alla Germania di avvicinarsi. In compenso anche i tedeschi hanno perso una rappresentante per strada.

Sarà pertanto fondamentale il cammino delle nostre squadre in Europa e Conference League. Ieri l'Atalanta ha pareggiato contro lo Sporting CP. Stasera scenderanno in campo Milan e Roma contro Slavia Praga e Brighton mentre la Fiorentina in se la vedrà con gli israeliani del Maccabi Haifa. In Champions sono ancora in corsa Inter e Napoli, che giocheranno il ritorno degli ottavi di finale la prossima settimana contro Atlético Madrid e Barcellona.

1. Italia 15.714 punti (6 partecipanti)

2. Germania 15.071 (4 partecipanti)

3. Inghilterra 14.250 (6 partecipanti)

4. Francia 13.750 (3 partecipanti)

5. Spagna 13.437 (4 partecipanti)

6. Repubblica Ceca 12.750 (3 partecipanti)

7. Belgio 12.400 (2 partecipanti)

8. Turchia 11.000 (1 partecipante)

9. Portogallo 9.833 (3 partecipanti)

10. Olanda 9.800 (3 partecipanti)