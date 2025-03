Rampulla elogia Fagioli: "È un calciatore vero, non può essere stato ceduto per Kelly"

vedi letture

L'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato del momento in casa Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le sue parole su Nicolò Fagioli: "E' un calciatore vero, sa i tempi e vede il gioco. La Juventus non può darlo via per prendere un Kelly qualsiasi. Aveva anche Miretti, magari non vinci subito ma fai crescere questi giovani italiani e fagli capire l'importanza di questa maglia".