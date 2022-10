RAMPANTI, Fiorentina? Persi pezzi importanti ma...

L'ex giocatore del Torino Rosario Rampanti ha parlato ai microfoni di TMW News in vista del derby tra granata e Juve in programma sabato. Nel farlo, ha dato uno spunto anche sulla Fiorentina. Ecco le su parole: "Il Toro non è fortissimo a centrocampo, non è incisivo sulle fasce e ha perso qualcosa dietro. Devono crescere tutti i giocatori. Guarda la Fiorentina: ha perso giocatori importanti ma non c'è stata una crescita collettiva. Vlahovic? I giocatori quando sono nel loro ambito prendono personalità e consapevolezza dei loro mezzi, cambiando squadra e andando in un gruppo che ha più ambizioni e dove non possono esprmere la loro personalità pagano dazio".