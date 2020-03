RAI, Per un mese le partite dei Mondiali ''70-'78-'82-'94-'06

Importante iniziativa della Rai per cercare di intrattenere i cittadini italiani e permettere loro di rivivere emozioni in questo periodo in cui il Coronavirus sta stravolgendo le abitudini e la quotidianità di tutti noi. Da oggi e per un mese Rai Sport trasmetterà tutti i giorni (ore 16 e ore 22) le più belle partite dei Mondiali '70-'78-'82-'94-'06. Si comincia stasera con Italia-Germania 4-3 del Mondiale 1970. Integrale e restaurata, ore 21.30 su Rai Sport HD, canale 57 del Digitale Terrestre.