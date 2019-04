QUI UDINESE, I 24 convocati di Guidolin

Sono ben 24 i convocati da mister Guidolin per la difficile trasferta in terra toscana: praticamente il gruppo al completo, esclusi i 2 centrocampisti del Ghana - Badu e Asamoah - oltre agli infortunati Barreto e Pinzi. Aggregato per la prima volta anche il giovane Piotr Zielinski, che si allena quasi costantemente con la prima squadra dal suo tesseramento. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Handanovic, Romo, Padelli

DIFENSORI: Armero, Basta, Benatia, Coda, Domizzi, Pasquale, Ekstrand, Fanchone, Ferronetti, Neuton, Pereyra

CENTROCAMPISTI: Abdi, Battocchio, Fernandes, Isla, Pazienza

ATTACCANTI: Di Natale, Torje, Floro Flores, Fabbrini, Zielinski.