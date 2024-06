QUARTA, Scaloni lo potrebbe escludere dai 29

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Stanotte, ore 1 italiane, l'Argentina giocherà in amichevole con l'Ecuador, ultimo test prima che Scaloni sciolga le riserve sui 29 giocatori da portare in Coppa America. E secondo TyCSports uno dei sacrificati potrebbe essere Martinez Quarta mentre dovrebbe essere portato l'ex capitano viola Pezzella pur non al meglio. D'altronde non sempre Scaloni ha fatto affidamento sul difensore viola, non portandolo neanche ai Mondiali poi vinti. Gonzalez dovrebbe invece essere nella lista dei 29.