QUAL. EUROPEI, Hancko e Badelj contro: 0-4 Croazia

Solamente due i viola impegnati questa sera nelle sfide delle nazionali maggiori, e peraltro contro: il primo, partito titolare, è David Hancko, terzino attualmente in prestito allo Sparta Praga che ha giocato dal 1' nella difesa della sua Slovacchia, partendo dalla posizione di terzino sinistro. Rimasto in campo per tutta la durata dell'incontro, i suoi però sono stati sonoramente battuti 0-4 dalla Croazia dell'altro gigliato Milan Badelj, subentrato a Vlasic al minuto 82.