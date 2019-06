PUPO, Se Commisso ama Firenze deve tenere Chiesa

Enzo Ghinazzi, in arte 'Pupo' ha parlato delle vicende di Fiorentina. Queste le sue parole: "Commisso? Le prime volte che lo incontrai faceva le serate in discoteca con i complessi anni '80 quindi l'ho conosciuto. In ogni caso io avrei preferito una proprietà italiana e per i Della Valle ho un grandissimo rispetto perché sono una famiglia che conosco da molti anni e hanno sempre dato dimostrazione di essere una grandissima famiglia. Chiesa? Dobbiamo fidarci di Commisso che se, come dice, ama Firenze riuscirà a trattenere. Se serve una mano lo aiuto anche io a dare dei soldi in più a Federico: questi miliardari hanno grandi patrimoni, ma poi forse ho più soldi io di loro (ride, ndr)”.