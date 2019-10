PULGAR, Si è trasformato in un assegno circolare

Spazio anche per Erick Pulgar sulle pagine del Corriere dello Sport. Il cileno è il cross-man della Fiorentina, considerando che solo con l'Udinese se n'è inventati 9 di cui 5 riusciti, con 8 palloni recuperati. Inoltre, è il giocatore che corre più di tutti (11-6 km a gara) nonché nella top 15 della Lega per passaggi chiave. Prelevato per 10 milioni dal Bologna, Pulgar è diventato un investimento in termini di eventuale plusvalenza da mettere a bilancio. Il centrocampista, cecchino dei calci di rigore, è stato celebrato anche in Cile, sottolineando come nelle 7 gare giocate fin qui, con 3 gol realizzati, abbia migliorato lo score della passata stagione. Senza dimenticare i 46 palloni recuperati: oltre 6 a partita. La sua missione, ora, è quella di scrivere una nuova pagina di storia a Firenze.