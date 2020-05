PULGAR, Aiuta la gente della sua città in Cile

Il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, prima ancora di tornare in campo, nella giornata d ieri, ha deciso di documentare su Instagram come si sia adoperato per aiutare la sua gente nella lotta contro il Coronavirus. Di seguito le foto ed il video pubblicati dal cileno e ciò che ha scritto nel post: "Questa volta è il mio turno di incoraggiare la mia gente di Antofagasta a causa della difficile situazione di una pandemia. Penso che in questi tempi il lavoro unito sia la strada da percorrere. Quindi, insieme alla mia famiglia, agli amici e a Chikool Chile, che ringrazierò per il loro sostegno, consegnerò scatole di solidarietà per le famiglie vulnerabili, per gli effetti del Covid-19 nella mia cara Antofagasta. Spero sinceramente che sia di grande aiuto. Insieme, siamo eterni, battiamo il Coronavirus tutti! Ecco perché ci siamo uniti a questa campagna di solidarietà".