PUGGIONI, Torreira tipo Pizarro. Ragazzo splendido

Christian Puggioni, ex compagno di Torreira alla Sampdoria, è intervenuto per parlare del nuovo acquisto della Fiorentina: "Lucas è un ragazzo splendido. Spesso queste sono parole di circostanza, ma per lui sono spese nel migliore dei modi. Un giorno gli dissi per scherzare che avrebbe dovuto giocare con i miei bambini perché era alto come loro. Mi prese sul serio e non feci in tempo a dirlo che era già al campetto. E' un ragazzo molto legato alla famiglia, con valori sani, arriva sempre un'ora e mezza prima al campo, parla molto molto bene l'italiano... Con noi andò ad occupare il posto da play che era di Cigarini e prendeva la palla dai difensori per imbucare sulle punte. In fase di non possesso era il più lesto ad andare a contrastare gli avversari per recuperare palla. Ha una grande frequenza, è molto dinamico... Io lo paragonavo a Pizarro, è proprio similare. Ci siamo sentiti senza parlare delle destinazioni, ma rimarrà affascinato da Firenze e ve ne accorgerete presto... Andrà in giro sempre con il mate (ride, ndr), ma a parte questo Pradè lo conosceva ed è andato a botta sicura. Negli ultimi anni ha giocato meno, ma quando vai a giocare in certi club importanti a livello europeo c'è una componente fisica che non puoi trascurare. Lui regge il contrasto, non è alto, ma magari uno come Simeone cerca un calciatore diverso".