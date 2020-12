PRUZZO, Io e Rossi volevamo arrivare in cima

Roberto Pruzzo, ex attaccante tra le altre della Fiorentina, ha ricordato Paolo Rossi: "C'era un rapporto di stima e di amicizia, come doveva essere. Ma me lo ricordo anche prima, quando lui stava al Vicenza ed io al Genoa: entrambi eravamo giovani ma eravamo forti e volevamo arrivare in cima. Ci siamo arrivati ed è un grande dispiacere vedere questa situazione alla quale non sai neanche come reagire. Possiamo solo ricordare i tempi belli, con un po' di malinconia. Il dualismo con Paolo e l'esclusione dai Mondiali? La realtà è che avevo la stampa sbagliata dalla mia parte (ride, ndr). Mi riferisco a quella romana. Tra i convocati c'era Altobelli ricordo, quindi al posto di Graziani Bearzot avrebbe potuto usare lui. Ma il CT era convinto delle sue idee, quindi confermò Rossi dopo le due deludenti partite e i fatti gli dettero clamorosamente ragione".