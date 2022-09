PRONOSTICI, Viola e romane in Europa con fiducia

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Roma e Lazio tornano in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi all'Olimpico hanno la chance di riscattare il ko all'esordio, perchè contro i finlandesi dell'HJK Helsinki la quote Snai vedono l'«1» a 1,12, l'offerta più bassa di tutto il giovedì. Così come più alta di tutte è la quota per il colpo dell'Helsinki, in lavagna a 20. In mezzo, il pareggio, a 8,50. Avversario nordico anche per la Lazio, che vola in Danimarca ad affrontare il Midtjylland. Sul tabellone Snai ci sono i presupposti per il bis dopo la vittoria dei biancocelesti sul Feyenoord: il «2» a 1,90 si fa preferire a «1» e «X» che si trovano rispettivamente a 3,70 e 3,75. Domani sera in campo anche la Fiorentina, che in Conference League farà visita all'Istanbul Basaksehir. I viola sono favoriti per il successo (2,60 per il segno «2») ma la vittoria dei turchi è subito a ruota a 2,70. Più in alto il pareggio a 3,15. (ANSA).