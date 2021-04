PRIMAVERA, Pari di Tripi all'86': Roma-ACF 1-1

Pareggio amaro per la Fiorentina Primavera, quest'oggi, contro la Roma Primavera. La squadra viola, in vantaggio per quasi tutta la partita grazie al gol iniziale di Filippo Distefano (27'), si è fatta rimontare, su un rigore causato da Dimo Krastev, dal giallorosso Filippo Tripi (86'). La squadra di Alberto Aquilani conquista, così, un solo punto, salendo al nono posto in classifica a quota 24 a pari merito col Milan.