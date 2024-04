PRIMAVERA, Giovedì la finale di Coppa: serve la svolta

Spazio anche all'imminente finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Torino sulle pagine odierne de La Nazione: come spiega il quotidiano, la squadra di Galloppa dopodomani a Bologna (alle ore 20.30) disputerà la finale di categoria con l’obiettivo di impreziosire una stagione fin qui troppo altalenante, resa tuttavia magica dal raggiungimento dell’ultimo atto del torneo nazionale per il sesto anno di fila (con un bilancio, fin qui, di quattro successi e un ko, quello dello scorso anno a Salerno contro la Roma). Avversario di turno sarà il Torino, squadra che ha undici punti in più in classifica rispetto ai viola ma con il quale - nell’unico confronto andato in scena in questa stagione - non si è palesato un divario tecnico così netto.

Ovvio però che Biagetti e compagni debbano invertire un trend che nelle ultime gare di Primavera 1 è stato piuttosto negativo: nelle ultime tre partite, infatti, la squadra di Galloppa ha realizzato un solo punto, con un bilancio di undici gol al passivo e appena tre segnati.