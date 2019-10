PRIMAVERA, Convocati anche Eysseric e Montiel

La Fiorentina Primavera sarà impegnata oggi pomeriggio, alle 17, a Torino contro i granata. Dalla prima squadra assente Pedro, anche per non rischiarlo alla vigilia della partenza per la Nazionale Under 23 brasiliana, ma a sorpresa Bigica potrà contare su un fuori quota d'eccezione, Eysseric, rimasto sempre fuori dalle convocazioni di Montella. Un modo per dare a chi è rimasto fuori dal progetto tecnico la possibilità di scendere comunque in campo. Convocato anche Montiel.