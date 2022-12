PRESTITI, Spalluto va via dalla Ternana: c'è il Pescara

Samuele Spalluto lascerà molto probabilmente la Ternana nel mercato di gennaio. L'attaccante approdato in rossoverde con la formula del prestito dalla Fiorentina è finito nel mirino del Pescara anche a causa dello scarso minutaggio messo a referto. In tutto il girone d'andata, infatti, il classe 2001 è sceso in campo per soli 14'. A riportare la notizia è Il Messaggero.