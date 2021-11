PRES. URAL, Kokorin? Se c'è possibilità, ci proviamo

Grigory Ivanov, presidente dell'Ural FC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di Aleksandr Kokorin, attaccante in uscita dalla Fiorentina: "Quando ha avuto dei problemi nella vita, gli ho detto che ero pronto a farlo diventare un nostro attaccante. Lo considero un buon giocatore. Se ci sarà la possibilità di acquistarlo, non mi tirerò mai indietro. Dipenderà anche dal suo contratto. Non potrà guadagnare ciò che prendeva allo Zenit. Potremo offrirgli un buon accordo, ma non certo quanto percepisce adesso alla Fiorentina". A riportarlo è Championat.com.