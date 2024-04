PRES. PISA, Aquilani in viola? Le ambizioni non si frenano

FirenzeViola.it

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato a Radio Sportiva dell'accostamento del tecnico nerazzurro Alberto Aquilani alla panchina della Fiorentina: "Aquilani ha un altro anno di contratto ma è chiaro che è un ragazzo che ci sa fare, conosce l'ambiente della Fiorentina e non è da escludere che lo possano seguire con attenzione. Ha un altro anno di contratto anche se tutte le cose si possono risolvere. Capiamo che le ambizioni non devono essere mai frenate. Adesso però dobbiamo pensare a finire il nostro campionato e Aquilani è concentrato, ha una gran voglia di ottenere il massimo dalle prossime partite".

Per quale motivo avete scelto Aquilani?

"Noi avevamo avuto D'Angelo in panchina per 5 anni e pensavamo che fosse finito un periodo dove avevamo già raggiunto il massimo e abbiamo deciso di provare con un allenatore giovane. Avevamo seguito Aquilani con la Fiorentina Primavera, ci siamo incontrati, ci siamo resi conto che era un ragazzo con idee importanti e poi che condivideva la nostra idea di lancio di giovani con alcuni giocatori d'esperienza. Abbiamo così iniziato il nostro cammino. L'inizio è stato difficile come immaginavamo perché dovevamo cambiare tutto rispetto al passato. Adesso gestiamo più la palla mentre con D'Angelo giovavamo un calcio più aggressivo. Anche Aquilani credo che grazie al lavoro con noi sia diverso rispetto a sei mesi fa. Ora è un po' più elastico di quando è arrivato. La sua storia come giocatore ci faceva presupporre che fosse un ragazzo maturo e lo ha dimostrato con noi. Qualche problematica c'è stata, legata ai risultati perché avremmo immaginato di ottenere qualche punto in più ma cercheremo di recuperarlo".