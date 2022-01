PRES.PENAROL, Per Alvarez continuiamo a trattare

Non è detta l'ultima parola per la trattativa tra Fiorentina e Penarol su Agustin Alvarez. Il presidente della squadra sudamericana Ignacio Ruglio ha parlato così a serieanews.com: "Stiamo trattando. Non siamo economicamente così distanti, ma vogliamo come club la nostra percentuale sulla futura rivendita. In tal senso stiamo lavorando e le negoziazioni proseguiranno anche dopo la chiusura del mercato di gennaio, per l’estate".