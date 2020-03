PREMIER, L'idea: ripartire con quarantena allargata

Riprendere a giocare restando... in quarantena. È una delle idee della Premier per disputare a giugno le 92 gare rimanenti, a porte chiuse. Tutte le squadre si trasferirebbero in una zona (probabilmente le Midlans nei pressi di Birmingham) in un lungo ritiro:nessuno entra o esce per due mesi, se non per allenarsi e giocare. E si dovrebbe giocare in un centro sportivo, magari Saint George's Park, LA Coverciano inglese, con 13 campi, centro medico ed albergo. Stesso discorso per arbitri, giornalisti e operatori TV. Con partite trasmesse stile reality. È quanto scrive il Corriere dello sport.