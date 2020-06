PRANDELLI, Io tifo per Iachini. La Lazio ha 20' in più

L'ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato a TMW della ripresa del campionato, soffermandosi anche sulla sfida di questa sera tra la Lazio e la "sua" Fiorentina. Ecco le parole dell'allenatore: "Ci sono state e ci saranno molte sorprese. Giocare senza pubblico è complicato, non c’è più il fattore campo e si vede. Qualcuno ha una buona condizione, altre fanno fatica. Lo spettacolo di Atalanta-Lazio? Nel primo tempo era la solita Lazio. Nella ripresa ha avuto qualche problema fisico. L’Atalanta ha qualcosa in più. Ma per lo Scudetto i giochi non sono ancora fatti. La gara contro la Fiorentina? La Lazio ha venti minuti di autonomia in più. La Fiorentina però in queste partite deve giocare anche per l’allenatore. Iachini traghettatore? Forse c’è stato qualche errore di comunicazione. Io tifo Iachini, spero che venga riconfermato anche per la prossima stagione”.