PRAET, Svincolato, ci pensa il Lecce coi soldi di Pongracic

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornate movimentate in casa Lecce, visto che il club salentino nelle scorse ore ha atteso la decisione di Marin Pongracic sulla sua nuova destinazione: il difensore centrale di nazionalità croata era in bilico tra il Rennes, che si era mosso per primo, e la Fiorentina che agendo di inserimento è riuscita nelle scorse ore ad avere la meglio nei confronti dei francesi. I salentini intanto danno la caccia anche al possibile sostituto, individuato nella figura di Phil Neumann dell'Hannover, obiettivo però non semplice da raggiungere.

Secondo Sky Sport però c'è un nuovo fronte aperto per il centrocampo, che potrebbe portare al ritorno in Italia e in Serie A del classe 1994 belga Dennis Praet, rimasto svincolato dopo l'esperienza al Leicester (culminata con la promozione sotto Maresca a seguito della cocente retrocessione dell'anno prima) e che abbiamo già visto in azione con le maglie di Sampdoria e Torino. Contatti avviati, Corvino prova a prendere un suo vecchio pallino.