PRADÈ (SKY), Per Italiano settimana dura. Europa...

Nel post-partita di Spezia-Fiorentina a Sky Sport è intervenuto anche il DS dei viola Daniele Pradè, che prima di commentare la vittoria dei suoi è tornato sulla vicenda Italiano, parlando di quanto la serata del Picco sia stata complicata per l'allenatore che tornava oggi in una città che si era sentita tradita dal suo addio:"Stasera è stata una serata un po' surreale. Ci sta lo sfottò per un ex, ma la situazione con Vincenzo è stata sbagliata sin dall'inizio sotto il profilo della comunicazione: quando abbiamo sentito il suo agente in estate Italiano non voleva più essere l'allenatore dello Spezia. I programmi fatti tra lui e la proprietà non sono stati rispettati e quando lui mi ha detto che non voleva continuare con lo Spezia abbiamo iniziato la trattativa. Vincenzo è una persona seria ed ha sofferto in questa settimana. L'errore è stato fatto dall'inizio come detto, perché bisogna sempre comunicare in maniera migliore possibile".

Domenica arriva l'Atalanta, la classifica si fa interessante anche per i posti più in alto?

"Gli ultimi anni son stati difficili, tra covid, allenatori cambiati e scelte, anche mie, sbagliate. Quest'anno ricercavamo il gioco e costruire qualcosa nel tempo. Come direttore sportivo ho la fortuna di lavorare con un allenatore molto facile: sai bene quali sono i giocatori che vuole e quali sono le caratteristiche che ricerca, questo agevola molto il mio lavoro".

Domani si vota per il presidente della Lega Serie A, qual è la vostra posizione come società?

"Non me ne voglio occupare, non so quale sarà la nostra posizione domani".