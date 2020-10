PRADÈ, Si rischiano figure così con il mercato aperto

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, parla così al sito ufficiale dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria: "Brutta partita da parte nostra, abbiamo fatto un grande passo indietro rispetto a Milano. Abbiamo giocato contro una squadra che ci ha messo l'anima, l'avevamo ripresa. Queste partite che giochi così male sarebbe meglio portarle a casa... Dispice per il presidente e i tifosi, senza Ribery perdiamo identità e fisionomia, per fortuna che c'è la sosta per lavorare e sistemare un po' di cose. Ci aspettavamo tanto di più, sicuramente tutte queste situazioni di mercato e simili non aiutano, con un mercato così aperto rischi di fare figuracce come stasera. Vediamo come lavorare in questi giorni sulle situazioni che non vanno e su chi dobbiamo recuperare a livello mentale".