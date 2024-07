PONGRACIC, Grazie Lecce, rimarrò sempre un tifoso

Dopo Nikola Milenkovic, anche Marin Pongracic - il sostituto in viola del serbo - ha voluto ringraziare i suoi ex tifosi per l'avventura portata a termine con la maglia del Lecce. Il croato, passato alla Fiorentina per 16 milioni di euro, ha così salutato via Instagram il popolo salentino: "Cari Leccesi, dopo 2 anni è venuto il momento per salutarvi. Per me è stato un grande piacere e onore di giocare per questo club e indossare questa maglia . Voglio ringraziare tutta la mia squadra,ai tutti i miei compagni chi sono diventati amici, alla Società , al i Mister e tutto il Staff e ai tifosi che hanno creato una grandissima atmosfera per questi due anni. Grazie per tutti i emozioni , tutte le esperienze che potevo fare con voi. Questa città, questo regione e queste personne rimangono nel mio cuore e rimango sempre un tifoso di questo club. Un grande abbraccio e ci vediamo presto allo stadio ❤️"