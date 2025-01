POLICANO, Comuzzo? Bravo ma 40 mln esagerati

Fonte: TuttoNapoli

FirenzeViola.it

Il dirigente sportivo Roberto Policano ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sulla volontà del Napoli di prendere Comuzzo: “Le cifre del mercato di oggi sono esagerate, le valutazioni non sono più corrette. Siamo arrivati alla deriva. Comuzzo? E’ sicuramente bravo, è in crescita, ma 40 milioni sono esagerati. La valutazione la fa la Fiorentina per non venderlo, se poi qualcuno ci casca è tutto di guadagnato".