POGBA, Adesso è possibile la via del patteggiamento

Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, dall'Inghilterra giungono voci di un possibile patteggiamento da parte di Paul Pogba riguardo alla sua squalifica per doping. La scelta sarebbe motivata dalla volontà di evitare il processo e limitare i danni. La squalifica massima infatti potrebbe essere di 4 anni, mentre col patteggiamento Pogba potrebbe "cavarsela" con uno stop di 18-24 mesi. Ovviamente affinché venga accettata questa riduzione della pena attraverso il patteggiamento, deve essere dimostrata la non intenzionalità nell'assunzione dell'integratore con sostanze illecite.